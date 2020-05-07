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07 мая 2020, 10:52 20

В одном из районов Одесской области из-за потерь урожая объявили чрезвычайную ситуацию

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07 мая 2020, 10:52 20
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Аграрии получат финансовую поддержку из Резервного фонда госбюджета
Фото: pexels
Аграрии получат финансовую поддержку из Резервного фонда госбюджета

В Одесской области из-за массовой гибели урожая объявили Белгород-Днестровский район зоной чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Заместитель председателя РГА Алексей Свитенко рассказал, что с 23 марта по 2 апреля было зафиксировано снижение температуры до -12°C. Из-за этого на полях аграрных предприятий Белгород-Днестровского района вымерзли посевы.

Ситуацию рассмотрела комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Белгород-Днестровской РГА. Решение приняли, учитывая массовое повреждение и гибель посевов не менее чем на 1000 гектарах, на основании постановления Кабмина Украины №415 от 29 марта 2002 года.

По словам Свитенко, руководители аграрных хозяйств смогут получить при посредничестве облгосадминистрации финансовую поддержку из Резервного фонда госбюджета, а также льготные кредиты в государственных банковских учреждениях под будущий урожай.


непогода погода Одесса аграрии урожай
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