В порту Южный "разлили" пальмовое масло: экологи уже посчитали убытки
Эколого насчитали 2,4 млн долларов убытков от загрязнения пальмовым маслом внутренних морских вод Украины, в частности акватории порта Южный.
Об этом сообщил руководитель Госэкоинспекции Егор Фирсов на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Он сообщил, что 30 апреля был установлен факт загрязнения внутренних морских вод Украины. В результате аварии был осуществлен сброс с судна "STAVANGER" (флаг TUVALU) пальмового масла. Произошло это в морском порту Южный.
Государственная экологическая инспекция расчетала убытки, нанесенные государству.
По информации АМПУ, количество загрязняющих веществ, сброшенных в водную среду, составляет 8437 кг. Соответственно, сумма убытков составляет 2 млн 416 тыс. 557 долларов США.
"Почти два с половиной миллиона долларов - это значительный размер штрафа и мы понимаем, что его будут пытаться обжаловать. Но закон есть закон, и мы должны выставлять претензию согласно объемов загрязнения. Положительным фактом является то, что это страховой случай, следовательно компенсация может лечь не только на собственника", - отметил Фирсов.
Также сообщается, что судно задержали пока собственник не возместит нанесенные убытки.
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