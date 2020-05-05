На Одещині злива затопила село: військові допомагають розчищати вулиці

Сильна злива та шквалистий вітер пошкодили мости та повалили дерева

фото: Болградська РДА

Сильна злива та шквалистий вітер пошкодили мости та повалили дерева

В результаті сильної зливи, яка пройшла селом Виноградівка Болградського району Одеської області 4 травня, під водою опинилися вулиці і приватні господарства, селевий потік повалив дерева та пошкодив мости.

Про це прес-служба місцевої РДА повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews

Опубліковано Болградська районна державна адміністрація Понеділок, 4 травня 2020 р.

За інформацією Болградської РДА, до ліквідації наслідки удару стихії було залучено рятувальників та працівників місцевої комунальної служби. А з сьогоднішнього дня, 5 травня, на порятунок села направили бійців болградського 88-го окремого батальйону морської піхоти. Військові розбирають завали на вулицях.

Фото: Facebook