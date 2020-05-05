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05 мая 2020, 15:46 24

В Одесской области ливень затопил село: военные помогают расчищать улицы

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05 мая 2020, 15:46 24
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Сильный ливень и шквалистый ветер повредили мосты и повалили деревья
фото: Болградская РГА
Сильный ливень и шквалистый ветер повредили мосты и повалили деревья

В результате сильного ливня, обрушившегося на село Виноградовка Болградского района Одесской области 4 мая, под водой оказались улицы и частные хозяйства, селевой поток повалил деревья и повредил мосты.

Об этом пресс-служба местной РГА сообщила на своей странице в Facebook, передает RegioNews..

Опубліковано Болградська районна державна адміністрація Понеділок, 4 травня 2020 р.

По информации Болградской РГА, к ликвидации последствия удара стихии были привлечены спасатели и сотрудники местной коммунальной службы. А с сегодняшнего дня, 5 мая, на спасение села направили бойцов болградского 88-го отдельного батальона морской пехоты. Военные разбирают завалы на улицах.

Фото: Facebook


непогода Одесса военные ветер
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