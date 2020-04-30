У Миколаєві обрали першого заступника голови облради

Голосування відбувалося таємно

Фото: Преступности.НЕТ

Голосування відбувалося таємно

В Миколаївській обласній раді обрали заступника голови обласної ради. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 30 квітня, під час позачергового засідання сесії, передає RegioNews.

Так, 37 депутатів проголосували за обрання Тахіра Садрідінова від "Нашого краю" першим заступником голови облради Вікторії Москаленко. 6 виступили проти, один не використовував бюлетень.

У своєму виступі Садрідінов зазначив, що своєю работою намагатиметься не підвести і не розчарувати колег. Після цього він склав Присягу посадової особи місцевого самоврядування та зайняв місце у президії біля Москаленко.

Раніше повідомлялося, що в Доманівському районі Миколаївській області, де зафіксовано спалах COVID-19, місцеві жителі безперешкодно об'їжджають КПП по полях.