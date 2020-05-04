Рейсы "Николаев-Киев" могут запустить 2 июля – директор аэропорта Барна

Кроме того, из Николаева вскоре смогут запустить новые рейсы в Польшу и Германию

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Кроме того, из Николаева вскоре смогут запустить новые рейсы в Польшу и Германию

Директор КП "Николаевский международный аэропорт", депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что полеты рейсом "Николаев-Киев" могут возобновиться уже 2 июля. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Мой город.

По словам Барны, это станет возможным, если авиакомпания "Роза Ветров" закупит самолеты и по стране откроют границы.

Мы готовы сразу после кризиса, где-то через месяц после завершения карантина, начать летать. Запланированные регулярные рейсы в Киев должны были стартовать с 18 мая. Но в связи с тем, что сегодня закрыты границы, самолеты еще не получены. Максимум нужен месяц, чтобы завести самолеты. С 1 мая у них там тренажеры по пилотам. Авиакомпания поставила со 2 июля начало полетов Николаев — Киев. Думаю, билеты будут еще по более привлекательным ценам, какие-то бонусные программы. Еще ниже цены, чем анонсировались. Потому что нефть подешевела", — сказал он.

Также Барна анонсировал, что из николаевского аэропорта самолеты будут летать в Польшу и Германию.