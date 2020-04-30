В Николаеве избрали первого зама главы облсовета
В Николаевском областном совете избрали заместителя главы областного совета. Соответствующее решение было принято сегодня, 30 апреля, во время внеочередного заседания сессии, передает RegioNews.
Так, 37 депутатов проголосовали за избрание Тахира Садридинова от "Нашего края" первым заместителем главы облсовета Виктории Москаленко. 6 выступили против, один не использовал бюллетень.
В своем выступлении Садридинов отметил, что своей работой постарается не подвести и не разочаровать коллег. После этого он зачитал Присягу должностного лица местного самоуправления и занял место в президии возле Москаленко.
Ранее сообщалось, что в Доманевском районе Николаевской области, где зафиксирована вспышка COVID-19, местные жители беспрепятственно объезжают КПП по полям.
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