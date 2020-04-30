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Алёна Коханчук Редактор info@regionews.ua
30 апреля 2020, 16:46 7

В Николаеве избрали первого зама главы облсовета

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30 апреля 2020, 16:46 7
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Голосование проходило тайно
Фото: Преступности.НЕТ
Голосование проходило тайно

В Николаевском областном совете избрали заместителя главы областного совета. Соответствующее решение было принято сегодня, 30 апреля, во время внеочередного заседания сессии, передает RegioNews.

Так, 37 депутатов проголосовали за избрание Тахира Садридинова от "Нашего края" первым заместителем главы облсовета Виктории Москаленко. 6 выступили против, один не использовал бюллетень.

В своем выступлении Садридинов отметил, что своей работой постарается не подвести и не разочаровать коллег. После этого он зачитал Присягу должностного лица местного самоуправления и занял место в президии возле Москаленко.

Ранее сообщалось, что в Доманевском районе Николаевской области, где зафиксирована вспышка COVID-19, местные жители беспрепятственно объезжают КПП по полям.


Николаев сессия Виктория Москаленко
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