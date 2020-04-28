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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
28 квітня 2020, 14:41 8

У Мелітополі вирішили відкрити продовольчі ринки

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28 квітня 2020, 14:41 8
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Ринки почнуть працювати з середи, 29 квітня
Фото: pexels
Ринки почнуть працювати з середи, 29 квітня

В Запорізької області в місті Мелітополь на засіданні комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішили відкрити всі продовольчі ринки в місті. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат України від Мелітопольського округу Сергій Мінько, передає RegioNews.

На засіданні комісії виступив секретар міськради Роман Романів та зачитав звернення нардепа з проханням відкрити ринки на території Мелітополя за умови дотримання всіх карантинних заходів. Члени комісії підтримали це рішення одноголосно.

Шановні мелітопольці! Хочу проінформувати про важливий і позитивний подію для нашого краю. З завтрашнього дня...

Опубліковано Сергієм Міньком Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Зазначимо, що за інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу в області зареєстровано 4 лабораторно підтверджених випадків, всі в Запоріжжі. Одужали 6 осіб. Летальні випадки не реєструвалися. Загалом в області зареєстровано 208 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19, в тому числі 25 — серед дітей та 35 — серед медичних працівників.

Запоріжжі — 132, Бердянськ — 5, Мелітополь — 32, Енергодар — 13 Токмак — 3, Мелітопольський р-н 8, Запорізький — 4, Оріхівський — 4, Пологівський — 1, Новомиколаївський р-н — 1, К-Дніпровський — 1, Василівський — 2, Якимівський — 1, Михайлівський — 1.


коронавірус Мелітополь Запоріжжя COVID-19
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