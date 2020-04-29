У Харкові планують пустити в метро потяги-"труби"

У мерії повідомили, що на лінії метрополітену вийдуть потяги з п'яти вагонів, яким немає аналогів в Україні

Фото: міськрада Харкова

У мерії повідомили, що на лінії метрополітену вийдуть потяги з п'яти вагонів, яким немає аналогів в Україні

Для харківської підземки планують закупити вісім нових рухомих складів. Про це 29 квітня повідомив заступник міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов, передає RegioNews з посиланням на міськраду Харкова. Крім того, він розповів, що у цьому році планують провести тендерну процедуру по самій будові, вибрати підрядчика і розпочати будівництво. "Відбувся тендер, і ми очікуємо підтвердження Європейського інвестиційного банку на закупівлю восьми нових поїздів метро. Це тривалий процес виготовлення, отримання, але вперше в Україні закуповуються рухомі склади, які називають "труба" — без перегородок між вагонами", — зазначив Євген Водовозов. Парламент ратифікував договір про кредит на будівництво метро в Харкові. Потяги будуть виготовлятися спеціально для Харкова. Перший з них планують отримати через півтора року, а решту— протягом наступних двох з половиною років. Варто зазначити, що 25 городян відмовилися продавати своє житло, розташоване в зоні будівництва нових станцій метро. За даними мерії, 90% нерухомості було викуплено, однак є власники, які не взяли компенсацію і звернулися до суду.

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