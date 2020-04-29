В Харькове планируют пустить в метро поезда-"трубы"
Для харьковской подземки планируют закупить восемь новых составов. Об этом 29 апреля сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, передает RegioNews со ссылкой на горсовет Харькова.
Кроме того, он рассказал, что в этом году планируют провести тендерную процедуру по самой стройке, выбрать подрядчика и приступить к строительству.
"Прошел тендер, и мы ожидаем подтверждения Европейского инвестиционного банка по закупке восьми новых составов метро. Это длительный процесс изготовления, получения, но впервые в Украине закупаются составы, которые называют "труба” — без перегородок между вагонами”, — отметил Евгений Водовозов.
Парламент ратифицировал договор о кредите на строительство метро в Харькове. Поезда будут изготавливаться специально для Харькова. Первый из них планируют получить через полтора года, а остальные — в течение следующих двух с половиной лет.
Стоит отметить, что 25 горожан отказались продавать свое жилье, расположенное в зоне строительства новых станций метро. По данным мэрии, 90% недвижимости были выкуплены, однако есть собственники, которые не приняли компенсацию и обратились в суд.
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