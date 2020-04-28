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28 квітня 2020, 18:12 23

У річку Південний Буг під Миколаєвом заплив дельфін

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28 квітня 2020, 18:12 23
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Дельфіна помітили біля села Себине Новоодеського району
Фото: рибоохоронний патруль
Дельфіна помітили біля села Себине Новоодеського району

27 квітня в Миколаївській області в річку Південний Буг з моря заплив дельфін. Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Миколаївський рибоохоронний патруль.

Дельфіна помітили люди, та викликали рибпатруль. Виявилося, що це чорноморська афаліна (вид дельфинов, один из трёх видов рода афалин – ред.)

Повідомляється, що дельфін був дуже наляканим та ігнорував усі намагання допомогти. Згодом дельфін заспокоївся та пішов на контакт.

"Врятувати дельфіна не так просто. Для цього потрібне спеціальна техніка та приладдя. Проте, нам вдалося домогтися позитивної динаміки та дельфін пішов на контакт. За допомогою катерів тварина подолала 17 км акваторією річки в сторону Бузького лиману. На жаль, з настанням темряви дельфін загубився. Державні інспектори продовжують рятувальну операцію", - коментує начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області Євген Міщенко.

В річку Південний Буг з моря заплив дельфін

В річку Південний Буг з моря заплив дельфін 27 квітня на гарячу лінію надійшло повідомлення про те, що в річці Південний Буг поблизу с. Себіне знаходиться дельфін. До місця події була направлена рейдова група. Прибувши на місце рибпатрульні побачили чорноморського афаліну, який був дуже наляканим та ігнорував усі намагання допомогти. Згодом дельфін заспокоївся та пішов на контакт. "Врятувати дельфіна не так просто. Для цього потрібне спеціальна техніка та приладдя. Проте, нам вдалося домогтися позитивної динаміки та дельфін пішов на контакт. За допомогою катерів тварина подолала 17 км акваторією річки в сторону Бузького лиману. На жаль, з настанням темряви дельфін загубився. Державні інспектори продовжують рятувальну операцію", - коментує начальник Управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області #ЄвгенМіщенко. #БудніМРП #Миколаївськийрибоохороннийпатруль #рибоохороннийПатрульМиколаївщини #МРП #ДАРГ #рибоохороннийпатруль #новини #ПівденнийБуг #чорноморська_афаліна #афаліна #дельфін

Опубліковано Миколаївський рибоохоронний патруль Вівторок, 28 квітня 2020 р.

Зазначається, що вперше за останні кілька років дельфін заплив так далеко в річку. За приблизними підрахунками, він подолав понад 135 км.

Афаліна протягом року трапляється по всій акваторії Чорного моря, включаючи територіальні води України. Вид занесений до Червоної книги України


патруль Миколаїв дельфін Південний Буг
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