В реку Южный Буг под Николаевом заплыл дельфин

Дельфина заметили возле села Себино Новоодесского района

Фото: рибоохоронний патруль

Дельфина заметили возле села Себино Новоодесского района

27 апреля в Николаевской области в реку Южный Буг с моря заплыл дельфин. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Николаевский рыбоохранный патруль.

Дельфина заметили люди и вызвали рибпатруль. Оказалось, что это черноморская афалина (вид дельфинов, один из трех видов рода афалин – ред.)

Сообщается, что дельфин был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Впоследствии дельфин успокоился и пошел на контакт.

"Спасти дельфина не так просто. Для этого требуется специальная техника и принадлежности. Однако, нам удалось добиться положительной динамики и дельфин пошел на контакт. С помощью катеров животное преодолело 17 км акватории реки в сторону Бугского лимана. К сожалению, с наступлением темноты дельфин потерялся. Государственные инспекторы продолжают спасательную операцию", - комментирует начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Евгений Мищенко.

В реку Южный Буг с моря заплыл дельфин В реку Южный Буг с моря заплыл дельфин 27 апреля на горячую линию поступило сообщение о том, что в реке Южный Буг вблизи с. Себіне находится дельфин. К месту происшествия была направлена рейдовая группа. Прибыв на место рибпатрульні увидели черноморского афалину, который был очень напуган и игнорировал все попытки помочь. Впоследствии дельфин успокоился и пошел на контакт. "Спасти дельфина не так просто. Для этого требуется специальная техника и принадлежности. Однако, нам удалось добиться положительной динамики и дельфин пошел на контакт. С помощью катеров животное преодолела 17 км акватории реки в сторону Бугского лимана. К сожалению, с наступлением темноты дельфин потерялся. Государственные инспекторы продолжают спасательную операцию", - комментирует начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области #ЄвгенМіщенко. #БудніМРП #Миколаївськийрибоохороннийпатруль #рибоохороннийПатрульМиколаївщини #МРП #ДАРГ #рибоохороннийпатруль #новости #ПівденнийБуг #чорноморська_афаліна #афалина #дельфин Опубликовано Николаевский рибоохоронний патруль Вторник, 28 апреля 2020 г.

Отмечается, что впервые за последние несколько лет дельфин заплыл так далеко в реку. По приблизительным подсчетам, он преодолел более 135 км.

Афалина в течение года случается по всей акватории Черного моря, включая территориальные воды Украины. . Вид занесен в Красную книгу Украины

Стоит отметить, что это не первый дельфин, которого жители Николаева и области видят в реках. Одного из дельфинов видели в 2019 году. Кроме того, в 2017 году возле Ингульского и понтонного моста в Николаев заплыл дельфин, которого спасали несколько дней. В том же году в Николаеве в яхт-клуб в Корабельном районе заплыл детеныш дельфина, однако его спасти его не удалось.