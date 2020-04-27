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27 квітня 2020, 18:40 8

В Одесу повернулися з Туреччини 90 українців: всіх обстежують і помістять в обсерватор

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27 квітня 2020, 18:40 8
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Після обстеження громадяни будуть спрямовані на обов'язкову обсервацію в санаторій ім. Пирогова
Фото: скрін з відео
Після обстеження громадяни будуть спрямовані на обов'язкову обсервацію в санаторій ім. Пирогова

27 квітня з Туреччини на судні-поромі в Одесу прибуло 90 українців. Всі вони зараз проходять обстеження на коронавірус. Про це на брифінгу повідомив глава Одеської облдержадміністрації Максим Куций, передає RegioNews.

Він повідомив, що за результатами обстеження буде ухвалено рішення, кого відправляти на обсервацію в санаторій ім. Пирогова, а кого на самоізоляцію. Всіх, хто відправиться на самоізоляцію, контролюватимуть за допомогою електронного додатка "Дія".

Голова ОДА додав, що посилено карантинні заходи в райцентрі Подільську, де підтверджено 93 випадку коронавіруса - понад третини всіх захворювань COVID-19 в області.

"У Подільську направляються додаткові підрозділи Нацгвардії, які вже не тільки охороняють міську лікарню, але і приступили спільно з поліцейськими до патрулювання вулиць міста та чергування на карантинних постах - пропускають людей тільки за спецперепустками", - сказав Куций.

Онлайн-брифінг щодо невідкладних заходів Одеської ОДА для контролю епідемічної ситуації в Подільську та області. У заході також беруть участь в. о. директорки обласного департаменту охорони здоров'я, головний санітарний лікар Одеської області та представники Національної поліції у регіоні.

Опубліковано Максимом Куцим Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області за добу зафіксовано 20 нових випадків COVID-19.


коронавірус карантин Максим Куций Одеса Туреччина обсервація
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