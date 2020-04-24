У Запорізькій області упіймали 10-річного кермувальника Mercedes

У місті Токмак Запорізької області 10-річний хлопець приїхав до магазину на "Мерседесі"

Фото: pexels

У місті Токмак Запорізької області 10-річний хлопець приїхав до магазину на "Мерседесі"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу поліції.

Після поширення відеоматеріалу у соцмережах на нього відреагувала місцева поліція та відшукала малолітнього водія.

"За фактом публікації в ЗМІ щодо керування дитиною транспортним засобом у місті Токмак, поліцейськими проведено перевірку", - йдеться у повідомлені.

Поліція склала адміністративний протокол на батька неповнолітнього порушника, а з хлопчиком провели профілактичну бесіду.