В Запорожской области поймали 10-летнего водителя Mercedes
В городе Токмак Запорожской области 10-летний парень приехал к магазину на "Мерседесе"
В городе Токмак Запорожской области 10-летний парень приехал к магазину на "Мерседесе"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
После распространения видеоматериала в соцсетях на него отреагировала местная полиция и отыскала малолетнего водителя.
"По факту публикации в СМИ касательно управления ребенком транспортным средством в городе Токмак, полицейскими проведена проверка", - говорится в сообщении.
Полиция составила административный протокол на отца несовершеннолетнего нарушителя, а с мальчиком провели профилактическую беседу.
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