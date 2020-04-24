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24 апреля 2020, 17:53 8

В Запорожской области поймали 10-летнего водителя Mercedes

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24 апреля 2020, 17:53 8
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В городе Токмак Запорожской области 10-летний парень приехал к магазину на "Мерседесе"
Фото: pexels
В городе Токмак Запорожской области 10-летний парень приехал к магазину на "Мерседесе"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

После распространения видеоматериала в соцсетях на него отреагировала местная полиция и отыскала малолетнего водителя.

"По факту публикации в СМИ касательно управления ребенком транспортным средством в городе Токмак, полицейскими проведена проверка", - говорится в сообщении.

Полиция составила административный протокол на отца несовершеннолетнего нарушителя, а с мальчиком провели профилактическую беседу.


полиция авто водители нарушение
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