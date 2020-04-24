В Запорожской области поймали 10-летнего водителя Mercedes

В городе Токмак Запорожской области 10-летний парень приехал к магазину на "Мерседесе"

Фото: pexels

В городе Токмак Запорожской области 10-летний парень приехал к магазину на "Мерседесе"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

После распространения видеоматериала в соцсетях на него отреагировала местная полиция и отыскала малолетнего водителя.

"По факту публикации в СМИ касательно управления ребенком транспортным средством в городе Токмак, полицейскими проведена проверка", - говорится в сообщении.

Полиция составила административный протокол на отца несовершеннолетнего нарушителя, а с мальчиком провели профилактическую беседу.