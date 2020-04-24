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24 квітня 2020, 17:04 4

На Запоріжжі Азовське узбережжя відгородили ровом від любителів "карантинного" відпочинку

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24 квітня 2020, 17:04 4
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У Запорізькій області біля Степанівської коси вирили рів, щоб люди не ходили туди відпочивати під час карантину
Фото: Акцент
У Запорізькій області біля Степанівської коси вирили рів, щоб люди не ходили туди відпочивати під час карантину

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Акцент.

Директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик повідомив, що заходи запровадили через скупчення рибалок та відпочиваючих на Азовському узбережжі. Так, під час карантину діє обмеження на відпочинок в прибережних зонах.

Довідка: Степанівська коса — це заказник створений з метою охорони, збереження, відновлення і раціонального використання природних комплексів північно-західного узбережжя Азовського моря.

Зазначимо, що за останню добу на коронавірус захворіло16 людей в самому Запоріжжі і один — в Енергодарі. У Запорізькій області кількість зареєстрованих випадків COVID-19 складає 163.


коронавірус карантин Азовське море Запоріжжя
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