На Запоріжжі Азовське узбережжя відгородили ровом від любителів "карантинного" відпочинку
У Запорізькій області біля Степанівської коси вирили рів, щоб люди не ходили туди відпочивати під час карантину
У Запорізькій області біля Степанівської коси вирили рів, щоб люди не ходили туди відпочивати під час карантину
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Акцент.
Директор Приазовського національного природного парку Дмитро Воловик повідомив, що заходи запровадили через скупчення рибалок та відпочиваючих на Азовському узбережжі. Так, під час карантину діє обмеження на відпочинок в прибережних зонах.
Довідка: Степанівська коса — це заказник створений з метою охорони, збереження, відновлення і раціонального використання природних комплексів північно-західного узбережжя Азовського моря.
Зазначимо, що за останню добу на коронавірус захворіло16 людей в самому Запоріжжі і один — в Енергодарі. У Запорізькій області кількість зареєстрованих випадків COVID-19 складає 163.
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