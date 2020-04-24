В Харькове парк Горького в разгар эпидемии закупает новогодние декорации на 2,2 млн грн

Харьковский парк им. Горького в период эпидемии COVID-19 готовится в Новому Году и закупает новогодние гирлянды и различные украшения

Фото: pexels

Харьковский парк им. Горького в период эпидемии COVID-19 готовится в Новому Году и закупает новогодние гирлянды и различные украшения

Об этом свидетельствует тендерная документация, размещенная на сайте публичных закупок Рrozorro, передает RegioNews. Так, КП "Центральный парк культуры и отдыха им. Горького" объявил тендер на поставку 98 единиц праздничных светильников и гирлянд на 2 млн 290 тыс. грн. В планах у парка закупить световые конструкции разных размеров, 25 новогодних декораций из искусственной хвои с гирляндами, праздничную арку и многое другое. Начало аукциона запланировано на 27 апреля, а все товары должны доставить до 31 декабря 2020 года.

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