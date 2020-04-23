Опалювальний сезон під загрозою: запоріжці накопичили мільярдний борг
У Запоріжжі наступний опалювальний сезон під загрозою, адже КП "Міські теплові мережі" городяни винні рекордну сумму 1,5 млрд гривень
У Запоріжжі наступний опалювальний сезон під загрозою, адже КП "Міські теплові мережі" городяни винні рекордну сумму 1,5 млрд гривень
Про це в ефірі TV5 розповів генеральний директор Концерну "Міські теплові мережі" Олександр Грек, пердає RegioNews.
Він повідомив, що НАК "Нафтогаз" не зможе надавати їм новий газ, адже підприємство не розрахувалосяза старий, а 1,5 млрд - це величезна сума.
"Я не знаю, як складеться ситуація з карантином у травні, але я бачу, що початок нового опалювального сезону може бути під загрозою через те, що недостатньо коштів, щоб розрахуватись за той газ, який ми спожили у цьому опалювальному сезоні", - сказав Грек.
Мешканців міста просять сплатити за комунальні послуги, адже наступний опалювальній сезон під загрозою.
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