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Альона Коханчук Редактор info@regionews.ua
23 квітня 2020, 15:56 3

Опалювальний сезон під загрозою: запоріжці накопичили мільярдний борг

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23 квітня 2020, 15:56 3
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У Запоріжжі наступний опалювальний сезон під загрозою, адже КП "Міські теплові мережі" городяни винні рекордну сумму 1,5 млрд гривень
Фото: скрін з відео
У Запоріжжі наступний опалювальний сезон під загрозою, адже КП "Міські теплові мережі" городяни винні рекордну сумму 1,5 млрд гривень

Про це в ефірі TV5 розповів генеральний директор Концерну "Міські теплові мережі" Олександр Грек, пердає RegioNews.

Він повідомив, що НАК "Нафтогаз" не зможе надавати їм новий газ, адже підприємство не розрахувалосяза старий, а 1,5 млрд - це величезна сума.

"Я не знаю, як складеться ситуація з карантином у травні, але я бачу, що початок нового опалювального сезону може бути під загрозою через те, що недостатньо коштів, щоб розрахуватись за той газ, який ми спожили у цьому опалювальному сезоні", - сказав Грек.

Мешканців міста просять сплатити за комунальні послуги, адже наступний опалювальній сезон під загрозою.


газ Нафтогаз борги тепло Запоріжжя
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