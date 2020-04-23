Отопительный сезон под угрозой: запорожцы накопили миллиардный долг

В Запорожье следующий отопительный сезон под угрозой, ведь КП "Городские тепловые сети" горожане должны рекордную сумму в 1,5 млрд гривен

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В Запорожье следующий отопительный сезон под угрозой, ведь КП "Городские тепловые сети" горожане должны рекордную сумму в 1,5 млрд гривен

Об этом в эфире TV5 рассказал генеральный директор Концерна "Городские тепловые сети" Александр Грек, передает RegioNews.

Он сообщил, что НАК "Нафтогаз" не сможет предоставлять им новый газ, ведь предприятие не рассчиталось за старый, а 1,5 млрд - это огромная сумма.

"Я не знаю, как сложится ситуация с карантином в мае, но я вижу, что начало нового отопительного сезона может оказаться под угрозой из-за того, что недостаточно средств, чтобы рассчитаться за тот газ, который мы потребили в этом отопительном сезоне", - сказал Грек.

Жителей города просят заплатить за коммунальные услуги, ведь следующий отопительной сезон под угрозой.