Над Ковельським та Ратнівським районами Волинської області пронісся потужний буревій, який наробив лиха у постраждалих населених пунктах

Фото: ТСН

Над Ковельським та Ратнівським районами Волинської області пронісся потужний буревій, який наробив лиха у постраждалих населених пунктах

Відео буревію поширюють місцеві жителі в соцмережах, пише RegioNews.

Одразу двома районами – Ковельським та Ратнівським - пронісся буревій на Волині. На відео, яке зняли очевидців Ковелі, видно, як сильний вітер хилить дерева та підіймає угору пилюку. У Ратному негода тривала недовго, але встигла наробити лиха – вітром познімало шифер із дахів будинків.

Очевидці коментують, що ще ніколи не бачили такої негоди у місті. На відео видно, як шквальний вітер підіймає хмари пилу та хилить дерева.