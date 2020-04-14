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14 квітня 2020, 10:32 5

На Волині буревій поламав дерева та позривав дахи з будинків

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14 квітня 2020, 10:32 5
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Над Ковельським та Ратнівським районами Волинської області пронісся потужний буревій, який наробив лиха у постраждалих населених пунктах
Фото: ТСН
Над Ковельським та Ратнівським районами Волинської області пронісся потужний буревій, який наробив лиха у постраждалих населених пунктах

Відео буревію поширюють місцеві жителі в соцмережах, пише RegioNews.

Одразу двома районами – Ковельським та Ратнівським - пронісся буревій на Волині. На відео, яке зняли очевидців Ковелі, видно, як сильний вітер хилить дерева та підіймає угору пилюку. У Ратному негода тривала недовго, але встигла наробити лиха – вітром познімало шифер із дахів будинків.

Очевидці коментують, що ще ніколи не бачили такої негоди у місті. На відео видно, як шквальний вітер підіймає хмари пилу та хилить дерева.


Волинська область Волинь ураган погода
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