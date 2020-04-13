У Херсонській області фермер вирішив пожертвувати плантації тюльпанів медикам

У Херсонській області фермерське господарство, яке вирощує тюльпани, вирішило дарувати квіти медикам і таким чином підвищувати їм настрій

ото: Kherson.net

У Херсонській області фермерське господарство, яке вирощує тюльпани, вирішило дарувати квіти медикам і таким чином підвищувати їм настрій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Kherson.net.

Засновник фермерського господарства "Шафран Любимівський" Віталій Шакало зазначає, що через епідемії коронавіруса страждає і його бізнес. Вже цвіте півмільйона тюльпанів і нарцисів, але туристів немає і всі заходи довелося скасувати.

Господар "квітучих полів" сподівається, що до літа ситуація зміниться, тому всі сили спрямував на догляд за рослинами. У той же час, Віталій Шакало вирішив зрізати квіти і подарувати їм медикам. Перші оберемки тюльпанів і нарцисів з Любимівського поля вже відвезли медикам у Каховку.

"Щоб була хоч якась користь від квітів, вже зв'язався з каховської волонтерською групою – будемо зрізати тюльпани і відвозити в лікарні в подарунок лікарям. Нехай милуються", – говорить Віталій Шакало.

Варто зазначити, що станом на 10:00 13 квітня у Херсоні не зафіксовано нових випадків захворювання COVID-19.

За інформацією Херсонської ОДА, загалом в області 31 випадок інфікування коронавірусом, в Україні в цилому (на ранок 13 квітня) - 3102 випадків.