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13 квітня 2020, 13:19 4

У Херсонській області фермер вирішив пожертвувати плантації тюльпанів медикам

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13 квітня 2020, 13:19 4
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У Херсонській області фермерське господарство, яке вирощує тюльпани, вирішило дарувати квіти медикам і таким чином підвищувати їм настрій
ото: Kherson.net
У Херсонській області фермерське господарство, яке вирощує тюльпани, вирішило дарувати квіти медикам і таким чином підвищувати їм настрій

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Kherson.net.

Засновник фермерського господарства "Шафран Любимівський" Віталій Шакало зазначає, що через епідемії коронавіруса страждає і його бізнес. Вже цвіте півмільйона тюльпанів і нарцисів, але туристів немає і всі заходи довелося скасувати.

Господар "квітучих полів" сподівається, що до літа ситуація зміниться, тому всі сили спрямував на догляд за рослинами. У той же час, Віталій Шакало вирішив зрізати квіти і подарувати їм медикам. Перші оберемки тюльпанів і нарцисів з Любимівського поля вже відвезли медикам у Каховку.

"Щоб була хоч якась користь від квітів, вже зв'язався з каховської волонтерською групою – будемо зрізати тюльпани і відвозити в лікарні в подарунок лікарям. Нехай милуються", – говорить Віталій Шакало.

Варто зазначити, що станом на 10:00 13 квітня у Херсоні не зафіксовано нових випадків захворювання COVID-19.

За інформацією Херсонської ОДА, загалом в області 31 випадок інфікування коронавірусом, в Україні в цилому (на ранок 13 квітня) - 3102 випадків.


Херсонська ОДА Херсон медики
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