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08 квітня 2020, 19:06 6

У Криму через коронавірус заблокована лікарня і цехи заводу "Кримський Титан"

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08 квітня 2020, 19:06 6
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Через виявленого хворого на коронавірус лікарню в Армянську закрили на карантин разом з персоналом і пацієнтами
Фото: РБК-Україна
Через виявленого хворого на коронавірус лікарню в Армянську закрили на карантин разом з персоналом і пацієнтами

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає RegioNews.

Повідомляється, що в медустанові лікували чоловіка з діагнозом гіпертонічний криз, у якого виявили COVID-19. За попередніми даними, він був інфікований після контактів з родичами, які повернулися з Москви.

Після цього в сруду, 8 квітня закрили Центральну міську лікарню Армянська, всередині залишаються 124 особи зі складу медичного персоналу та близько 100 пацієнтів. Лікарня буде закрита на 14 діб.

Також повідомляється, що вранці 8 квітня на робочих місцях, також були заблоковані працівники кількох цехів заводу "Кримський Титан". Для забезпечення блокади залучені російські військовослужбовці.

"Блокування працівників на заводі створює небезпеку сплеску коронавіруса в умовах, коли не можливо надати медичну допомогу. Також українська сторона стурбована заявою окупаційної російської адміністрації про те, що хворих на коронавірус військових будуть розміщувати в Севастополі. Для цих цілей почали готувати госпітальне судно "Єнісей", яке росіяни використовують як поліклініку для медоглядів і невеликий безкоштовний військовий готель для командування", - зазначають в українському міністерстві

Міністерство реінтеграції надасть відповідну інформацію Херсонській ОДА та підрозділам, що забезпечують роботу КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом.

За станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнала 22 випадки зараження коронавірусом в Криму та 5 випадків у Севастополі. Ще близько 7 тисяч осіб знаходяться під різними типами спостереження.

Крім того, в Херсонській області 17 людей, які приїхали з анексованого Росією Криму, самовільно покинули центр обсервації в Каланчацькому районі (всього на обсервації перебувало 20 осіб). Порушники заявили, що хочуть дотримуватися ізоляцію вдома. Люди поїхали додому, більшість втікачів із Західної України та з Дніпропетровської області.

"Поліцейські склали адміністративні протоколи на 15 осіб, які самовільно покинули центр обсервації в Каланчацькому районі ... За порушення правил обсервації громадянам загрожує штраф від 17 тис. грн", - повідомили в обласній поліції.


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