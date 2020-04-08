У Криму через коронавірус заблокована лікарня і цехи заводу "Кримський Титан"
Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає RegioNews.
Повідомляється, що в медустанові лікували чоловіка з діагнозом гіпертонічний криз, у якого виявили COVID-19. За попередніми даними, він був інфікований після контактів з родичами, які повернулися з Москви.
Після цього в сруду, 8 квітня закрили Центральну міську лікарню Армянська, всередині залишаються 124 особи зі складу медичного персоналу та близько 100 пацієнтів. Лікарня буде закрита на 14 діб.
Також повідомляється, що вранці 8 квітня на робочих місцях, також були заблоковані працівники кількох цехів заводу "Кримський Титан". Для забезпечення блокади залучені російські військовослужбовці.
"Блокування працівників на заводі створює небезпеку сплеску коронавіруса в умовах, коли не можливо надати медичну допомогу. Також українська сторона стурбована заявою окупаційної російської адміністрації про те, що хворих на коронавірус військових будуть розміщувати в Севастополі. Для цих цілей почали готувати госпітальне судно "Єнісей", яке росіяни використовують як поліклініку для медоглядів і невеликий безкоштовний військовий готель для командування", - зазначають в українському міністерстві
Міністерство реінтеграції надасть відповідну інформацію Херсонській ОДА та підрозділам, що забезпечують роботу КПВВ на адміністративному кордоні з Кримом.
За станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнала 22 випадки зараження коронавірусом в Криму та 5 випадків у Севастополі. Ще близько 7 тисяч осіб знаходяться під різними типами спостереження.
Крім того, в Херсонській області 17 людей, які приїхали з анексованого Росією Криму, самовільно покинули центр обсервації в Каланчацькому районі (всього на обсервації перебувало 20 осіб). Порушники заявили, що хочуть дотримуватися ізоляцію вдома. Люди поїхали додому, більшість втікачів із Західної України та з Дніпропетровської області.
"Поліцейські склали адміністративні протоколи на 15 осіб, які самовільно покинули центр обсервації в Каланчацькому районі ... За порушення правил обсервації громадянам загрожує штраф від 17 тис. грн", - повідомили в обласній поліції.
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