В Крыму из-за коронавируса заблокирована больница и цеха завода "Крымский Титан"
Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает RegioNews.
Сообщается, что в больнице лечили мужчину с диагнозом гипертонический криз, у которого выявили COVID-19. По предварительным данным, он был инфицирован после контактов с родственниками, которые вернулись из Москвы.
После этого в сруду, 8 апреля закрыли Центральную городскую больницу Армянска, внутри остаются 124 человека из состава медицинского персонала и около 100 пациентов. Больница будет закрыта на 14 суток.
Также сообщается, что утром 8 апреля на рабочих местах также были заблокированы работники нескольких цехов завода "Крымский Титан". Для обеспечения блокады привлечены российские военнослужащие.
"Блокировка работников на заводе создает опасность всплеска коронавируса в условиях без возможности оказать медицинскую помощь. Также украинская сторона обеспокоена заявлением оккупационной российской администрации о том, что больных коронавирусом военных будут размещать в Севастополе. Для этих целей начали готовить госпитальное судно "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования", - отмечают в украинском министерстве,
Министерство реинтеграции предоставит соответствующую информацию Херсонской ОГА и подразделениям, обеспечивающим работу КПВВ на административной границе с Крымом.
По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признала 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тысяч человек находятся под различными типами наблюдения.
Кроме того, в Херсонской области 17 человек, которые приехали с аннексированного Россией Крыма, самовольно покинули центр обсервации в Каланчацком районе (всего на обсервации находилось 20 человек). Нарушители заявили, что хотят соблюдать изоляцию дома. Люди уехали домой, большинство бежавших из Западной Украины и из Днепропетровской области.
"Полицейские составили административные протоколы на 15 человек, которые самовольно покинули центр обсервации в Каланчацкром районе ... За нарушение правил обсервации гражданам грозит штраф от 17 тыс. грн", - сообщили в областной полиции.
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