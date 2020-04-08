20:13  08 апреля
Боевики продолжают стрелять из запрещенного вооружения, ранен украинский боец
15:56  08 апреля
Фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ
21:53  08 апреля
"Не позднее Пасхи": в ТКГ договорились об обмене пленными
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2020, 19:06 17

В Крыму из-за коронавируса заблокирована больница и цеха завода "Крымский Титан"

Читайте також
українською мовою
08 апреля 2020, 19:06 17
Читайте також українською мовою
Из-за выявленного больного коронавирусом больницу в Армянске закрыли на карантин вместе с персоналом и пациентами
Фото: РБК-Украина
Из-за выявленного больного коронавирусом больницу в Армянске закрыли на карантин вместе с персоналом и пациентами

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает RegioNews.

Сообщается, что в больнице лечили мужчину с диагнозом гипертонический криз, у которого выявили COVID-19. По предварительным данным, он был инфицирован после контактов с родственниками, которые вернулись из Москвы.

После этого в сруду, 8 апреля закрыли Центральную городскую больницу Армянска, внутри остаются 124 человека из состава медицинского персонала и около 100 пациентов. Больница будет закрыта на 14 суток.

Также сообщается, что утром 8 апреля на рабочих местах также были заблокированы работники нескольких цехов завода "Крымский Титан". Для обеспечения блокады привлечены российские военнослужащие.

"Блокировка работников на заводе создает опасность всплеска коронавируса в условиях без возможности оказать медицинскую помощь. Также украинская сторона обеспокоена заявлением оккупационной российской администрации о том, что больных коронавирусом военных будут размещать в Севастополе. Для этих целей начали готовить госпитальное судно "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования", - отмечают в украинском министерстве,

Министерство реинтеграции предоставит соответствующую информацию Херсонской ОГА и подразделениям, обеспечивающим работу КПВВ на административной границе с Крымом.

По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признала 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тысяч человек находятся под различными типами наблюдения.

Кроме того, в Херсонской области 17 человек, которые приехали с аннексированного Россией Крыма, самовольно покинули центр обсервации в Каланчацком районе (всего на обсервации находилось 20 человек). Нарушители заявили, что хотят соблюдать изоляцию дома. Люди уехали домой, большинство бежавших из Западной Украины и из Днепропетровской области.

"Полицейские составили административные протоколы на 15 человек, которые самовольно покинули центр обсервации в Каланчацкром районе ... За нарушение правил обсервации гражданам грозит штраф от 17 тыс. грн", - сообщили в областной полиции.


коронавирус РФ Крым обсервация
В Украине появилась медаль за борьбу с коронавирусом
08 апреля 2020, 18:26
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
08 апреля 2020, 16:24
Коронавирус на Буковине: один человек умер, трое на аппаратах ИВЛ
08 апреля 2020, 16:23
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
08 апреля 2020, 21:41
Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
08 апреля 2020, 16:24
Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
04 апреля 2020, 16:43
Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
03 апреля 2020, 12:00
Коронабизнес, или Кто получит медицинский бюджет Ровенщины?
01 апреля 2020, 16:00
Все "слуги народа" вступились за Лероса
03 апреля 2020, 09:39
Последние Популярные
Павел Ковтонюк
Петр Олещук
Алёна Коханчук
Все блоги »
Тимошенко против Порошенко: кто будет хозяйничать в Сумах
08 апреля 2020, 12:00
Перезагрузка "ЕС": Кто будет представлять интересы Порошенко в Ровенской области
07 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Все видео »
Косюк Юрий
Куратор Винницкой и Черкасской областей по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Ставницер Андрей
Куратор Одесской области по борьбе с COVID-19
Все досье »