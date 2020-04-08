В Крыму из-за коронавируса заблокирована больница и цеха завода "Крымский Титан"

Из-за выявленного больного коронавирусом больницу в Армянске закрыли на карантин вместе с персоналом и пациентами

Фото: РБК-Украина

Из-за выявленного больного коронавирусом больницу в Армянске закрыли на карантин вместе с персоналом и пациентами

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает RegioNews.

Сообщается, что в больнице лечили мужчину с диагнозом гипертонический криз, у которого выявили COVID-19. По предварительным данным, он был инфицирован после контактов с родственниками, которые вернулись из Москвы.

После этого в сруду, 8 апреля закрыли Центральную городскую больницу Армянска, внутри остаются 124 человека из состава медицинского персонала и около 100 пациентов. Больница будет закрыта на 14 суток.

Также сообщается, что утром 8 апреля на рабочих местах также были заблокированы работники нескольких цехов завода "Крымский Титан". Для обеспечения блокады привлечены российские военнослужащие.

"Блокировка работников на заводе создает опасность всплеска коронавируса в условиях без возможности оказать медицинскую помощь. Также украинская сторона обеспокоена заявлением оккупационной российской администрации о том, что больных коронавирусом военных будут размещать в Севастополе. Для этих целей начали готовить госпитальное судно "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования", - отмечают в украинском министерстве,

Министерство реинтеграции предоставит соответствующую информацию Херсонской ОГА и подразделениям, обеспечивающим работу КПВВ на административной границе с Крымом.

По состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признала 22 случая заражения коронавирусом в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тысяч человек находятся под различными типами наблюдения.

Кроме того, в Херсонской области 17 человек, которые приехали с аннексированного Россией Крыма, самовольно покинули центр обсервации в Каланчацком районе (всего на обсервации находилось 20 человек). Нарушители заявили, что хотят соблюдать изоляцию дома. Люди уехали домой, большинство бежавших из Западной Украины и из Днепропетровской области.

"Полицейские составили административные протоколы на 15 человек, которые самовольно покинули центр обсервации в Каланчацкром районе ... За нарушение правил обсервации гражданам грозит штраф от 17 тыс. грн", - сообщили в областной полиции.