Одного звільнив, вісьмох призначив: кому Зеленський довірив керувати РДА у Харківській області

Президент Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень стосовно голів районних державних адміністрацій у Харківській області

Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський ухвалив низку кадрових рішень стосовно голів районних державних адміністрацій у Харківській області

Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави, передає RegioNews.

Так, президент підписав розпорядження про звільнення Віталія Мірошника з посади голови Вовчанської районної державної адміністрації.

Віталій Мірошник був призначений головою Вовчанської райдержадміністрації ще 4 березня 2016 р.

Крім того, минулого тижня, 3 апреля, своїми розпорядженнями президент призначив голів восьми райдержадміністрацій області.

Так, головою Чугуївської районної державної адміністрації призначено Сергія Лободенка.

До призначення керівником РДА Лободенко очолював Чугуївське управління Державної казначейської служби. Дружина чиновника працює начальником Управління Державної казначейської служби України в Індустріальному районі Харкова.

Первомайську РДА очолив Вадим Партала. Раніше, до реформи поліції, він очолював відділення Міжрайонний реєстраційний екзаменаційний відділ (МРЕВ) Державної автоінспекції, що обслуговував Куп'янський, Двурічанський та Шевченківський райони Харківської області.

Коломацьку РДА очолила Зоя Кись, яка раніше працювала головним спеціалістом мобілізаційного відділення Коломацького РВК Харківської області, була директором Коломацького НВК імені І. Єгорова.

Керувати Дергачівською РДА призначили пенсіонера-прикордонника Володимира Усова. Він останнім часом працював і отримував кошти від ФОП Слюсарев Вадим Олексійович. У розслідуванні Георгія Шабаев для програми "Схеми" Слюсарева називають тіньовим куратором штабу команди Зеленського в Харківській області. У минулому Слюсарев був помічником Артема Пшонки. Довгий час служив прикордонником в Харкові. За часів Віктора Януковича отримав високу посаду в Києві. В адміністрації прикордонної служби Слюсарев пропрацював до 2014 року - після подій на Майдані він звільнився з прикордонної служби та пішов в бізнес. Прикордонники платять фірмі Слюсарева бюджетні гроші за оренду приміщення для розміщення свого прикордонного пункту, який зараз в його приватних руках. Йдеться про фірму "Фронтера" і військової частина 9951. У цій частині і працював Володимир Усов до виходу на пенсію.

Василя Сорокіна призначили керівником Великобурлуцької РДА, який раніше працював на посад заступника голови райадміністрації.

Також Володимир Зеленський підписав розпорядження щодо призначення Сергія Володченка головою Близнюківської РДА. Володченко, станом на 4 лютого 2020 року, є головою Близнюківської районної організації Всеукраїнської молодіжної організації "Молоді регіони". Крім того, він працює заступником Близнюківського селищного голови з питань діяльності органів влади. Варто додати, що "Молоді регіони" - всеукраїнська молодіжна громадська політична організація, по суті є молодіжним крилом "Партії Регіонів". З 2002 по 2010 роки організація носила назву "Союз молодих регіонів України". Голова організації - екс-депутат Верховної Ради України Андрій Пінчук.

Володимира Рєзнікова призначено головою Барвінківської РДА. Перед призначенням Рєзніков працював директором барвінківського КП "Благоустрій". Його дружина працює спеціалістом 1 категорії зі здійснення закупівель та інформаційних технологій Барвінківського виконавчого комітету міської ради.

Віталій Карабанов став головою Балаклійської РДА. До призначення він працював начальником сектору реагування патрульної поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП України в Харківській області.