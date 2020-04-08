Одного уволил, восьмерых назначил: кому Зеленский доверил управлять РГА в Харьковской области

Президент Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений в отношении глав районных государственных администраций в Харьковской области

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский принял ряд кадровых решений в отношении глав районных государственных администраций в Харьковской области

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства, передает RegioNews.

Так, президент подписал распоряжение об увольнении Виталия Мельника с должности главы Волчанской районной государственной администрации.

Виталий Мирошник был назначен главой Волчанской райгосадминистрации еще 4 марта 2016 г.

Кроме того, на прошлой неделе, 3 апреля, своими распоряжениями президент назначил председателей восьми райгосадминистраций области.

Так, главой Чугуевской районной государственной администрации назначен Сергей Лободенко.

До назначения руководителем РГА Лободенко возглавлял Чугуевское управление Государственной казначейской службы. Жена чиновника работает начальником Управления Государственной казначейской службы Украины в Индустриальном районе Харькова.

Первомайскую РГА возглавил Вадим Партала. Раньше, до реформы полиции, он возглавлял отделение Межрайонного регистрационного экзаменационного отдела (МРЭО) Государственной автоинспекции, что обслуживал Купянский, Двуречанский и Шевченковский районы Харьковской области.

Коломакскую РГА возглавила Зоя Кись, которая ранее работала главным специалистом мобилизационного отделения Коломакского РВК Харьковской области, была директором Коломакского НПК имени И. Егорова.

Управлять Дергачевской РГА назначили пенсионера-пограничника Владимира Усова. Он работал и получал средства от ФОТ Слюсарев Вадим Алексеевич. В расследовании Георгия Шабаев для программы "Схемы" Слюсарева называют теневым куратором штаба команды Зеленского в Харьковской области. В прошлом Слюсарев был помощником Артема Пшонки. Долгое время служил пограничником в Харькове. Во времена Виктора Януковича получил высокую должность в Киеве. В администрации ГНСУ Слюсарев проработал до 2014 года – после событий на Майдане он уволился из пограничной службы и ушел в бизнес. Пограничники платят фирме Слюсарева бюджетные деньги за аренду помещения для размещения своего пограничного пункта, который сейчас в его частных руках. Речь идет о фирме "Фронтера" и воинской часть 9951. В этой части и работал Владимир Усов до выхода на пенсию.

Василия Сорокина назначили руководителем Великобурлукской РГА, который ранее работал на должности заместителя главы райадминистрации.

Также Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении Сергея Володченка главой Близнюковской РГА. Володченко, по состоянию на 4 февраля 2020 года, является председателем Близнюковской районной организации Всеукраинской молодежной организации "Молодые регионы". Кроме того, он работает заместителем Близнюковского поселкового головы по вопросам деятельности органов власти. Стоит добавить, что "Молодые регионы" - всеукраинская молодежная общественная политическая организация, по сути является молодежным крылом "Партии Регионов". С 2002 по 2010 года организация носила название "Союз молодых регионов Украины". Глава организации - экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Пинчук.

Владимира Резникова назначен председателем Барвенковской РГА. Перед назначением Резников работал директором барвенковского КП "Благоустройство". Его жена работает специалистом 1 категории по осуществлению закупок и информационных технологий Барвенковского исполнительного комитета городского совета.

Виталий Карабанов стал главой Балаклейской РГА. До назначения он работал начальником сектора реагирования патрульной полиции Балаклейского отдела полиции ГУНП Украины в Харьковской области.