Суд відпустив капітана Delfi під особисте зобов'язання
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Оdessa.online.
Київський суд обрав запобіжний захід капітана танкера Delfi, якого підозрюють у порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей (ч. 1 ст. 276 КК України).
Як повідомили в суді, капітана Delfi відпустили на час слідства додому під його особисте зобов'язання.
Нагадаємо, що в листопаді минулого року танкер під управлінням капітана, перебуваючи у Чорному морі в акваторії порту "Южний", під час шторму, був зірваний з якоря і, дрейфуючи, сів на мілину біля берегів одеського пляжу "Дельфін".
Підозрюваний, незважаючи на втрату одного з якорів судна, несправність головних двигунів, відсутність палива, а також попередження про погіршення погодних умов, навідріз відмовився від допомоги, чим поставив під загрозу життя членів екіпажу.
Раніше одеська мерія озвучили суму, яку витратить на охорону танкера Delfi.
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