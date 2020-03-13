Суд відпустив капітана Delfi під особисте зобов'язання

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання капітану танкера Delfi, який зазнав аварії біля берегів Одеси

Фото: Оdessa.online

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання капітану танкера Delfi, який зазнав аварії біля берегів Одеси

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Оdessa.online.

Київський суд обрав запобіжний захід капітана танкера Delfi, якого підозрюють у порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей (ч. 1 ст. 276 КК України).

Як повідомили в суді, капітана Delfi відпустили на час слідства додому під його особисте зобов'язання.

Нагадаємо, що в листопаді минулого року танкер під управлінням капітана, перебуваючи у Чорному морі в акваторії порту "Южний", під час шторму, був зірваний з якоря і, дрейфуючи, сів на мілину біля берегів одеського пляжу "Дельфін".

Підозрюваний, незважаючи на втрату одного з якорів судна, несправність головних двигунів, відсутність палива, а також попередження про погіршення погодних умов, навідріз відмовився від допомоги, чим поставив під загрозу життя членів екіпажу.

Раніше одеська мерія озвучили суму, яку витратить на охорону танкера Delfi.