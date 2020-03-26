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26 березня 2020, 11:42 7

Російський ракетний катер вторгся в морську зону України

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26 березня 2020, 11:42 7
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Ракетний катер Російської Федерації вторгся у виключну морську зону України на Одеському газовому родовищі
Фото: dpsu.gov.ua
Ракетний катер Російської Федерації вторгся у виключну морську зону України на Одеському газовому родовищі

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Зокрема, під час патрулювання Морська охорона України за підтримки прикордонної авіації обстежила райони газоконденсатних родовищ і виявила захоплені самопідйомні плавучі бурові установки "Україна" (перейменована в "Крим-1") і "Таврида". На працюючих бурових підняті прапори країни-агресора.

По мірі наближення до родовища на 5 морських миль, наглядова вахта кораблів Морської охорони розпізнала ракетний катер Чорноморського флоту, який патрулював поруч.

"На запит корабля Морської охорони про мету перебування військового корабля РФ у виключній (морській) економічній зоні України, той заявив, що здійснює в даному районі охорону економічної діяльності Російської Федерації і повідомив про обмеження наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Морська охорона продовжує збирати докази незаконної економічної діяльності РФ у виключній (морській) економічній зоні України під прикриттям військових кораблів.


Россия Украина Одесса кордон море
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