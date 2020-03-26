Російський ракетний катер вторгся в морську зону України
Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Державної прикордонної служби.
Зокрема, під час патрулювання Морська охорона України за підтримки прикордонної авіації обстежила райони газоконденсатних родовищ і виявила захоплені самопідйомні плавучі бурові установки "Україна" (перейменована в "Крим-1") і "Таврида". На працюючих бурових підняті прапори країни-агресора.
По мірі наближення до родовища на 5 морських миль, наглядова вахта кораблів Морської охорони розпізнала ракетний катер Чорноморського флоту, який патрулював поруч.
"На запит корабля Морської охорони про мету перебування військового корабля РФ у виключній (морській) економічній зоні України, той заявив, що здійснює в даному районі охорону економічної діяльності Російської Федерації і повідомив про обмеження наближення до бурових платформ ближче 1 морської милі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Морська охорона продовжує збирати докази незаконної економічної діяльності РФ у виключній (морській) економічній зоні України під прикриттям військових кораблів.
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