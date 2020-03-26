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26 марта 2020, 11:42 5

Российский ракетный катер вторгся в морскую зону Украины

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26 марта 2020, 11:42 5
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Ракетный катер Российской Федерации вторгся в исключительную морскую зону Украины на Одесском газовом месторождении
Фото: dpsu.gov.ua
Ракетный катер Российской Федерации вторгся в исключительную морскую зону Украины на Одесском газовом месторождении

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Вчастности, во время патрулирования Морская охрана Украины при поддержке пограничной авиации обследовала районы газоконденсатных месторождений и выявила захваченные самоподъемные плавучие буровые установки "Украина" (переименованная в "Крым-1") и "Таврида". На работающих буровых подняты флаги страны-агрессора.

По мере приближения к месторождению на 5 морских миль, наблюдательный вахта кораблей Морской охраны распознала ракетный катер Черноморского флота, который патрулировал рядом.

"На запрос корабля Морской охраны о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану экономической деятельности Российской Федерации и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Морская охрана продолжает собирать доказательства незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием военных кораблей.


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