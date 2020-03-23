Примхи погоди: У Карпатах мінус 13, сніг і мороз

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Рятувальники попереджають про небезпеку і просять утриматися від походів в гори
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Рятувальники попереджають про небезпеку і просять утриматися від походів в гори

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, пише RegioNews.

Станом на 10:25 сьогоднішнього дня, 23 березня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить -13°С, вітер північний, північно-східній 25м/с, поривчастий, обмежена видимість, туман, сніг.

Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я Станом на 10:25 23.03.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -13°С, вітер північний, північно-східній 25м/с, поривчастий, обмежена видимість, туман, сніг.

Опубліковано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Понеділок, 23 березня 2020 р.


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