Примхи погоди: У Карпатах мінус 13, сніг і мороз

Рятувальники попереджають про небезпеку і просять утриматися від походів в гори

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Рятувальники попереджають про небезпеку і просять утриматися від походів в гори

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook, пише RegioNews. Станом на 10:25 сьогоднішнього дня, 23 березня 2020 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить -13°С, вітер північний, північно-східній 25м/с, поривчастий, обмежена видимість, туман, сніг. Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я Станом на 10:25 23.03.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -13°С, вітер північний, північно-східній 25м/с, поривчастий, обмежена видимість, туман, сніг. Опубліковано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Понеділок, 23 березня 2020 р.

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