Змусили їхати перед колоною: на Сумщині командир РФ прикрив 300 окупантів полоненими

Фото: Прокуратура України

На Сумщині ідентифікували російського командира, який наказав використати українських військовополонених і цивільних жінок як "живий щит" для прикриття відступу російської колони

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 1 березня 2022 року близько 300 російських військових на 45 одиницях техніки рухалися територією Сумщини у напрямку державного кордону України.

Щоб уникнути вогню українських захисників, командир наказав шістьом українським військовополоненим і двом цивільним жінкам їхати автомобілями попереду військової колони. Окупанти розраховували, що українські військові не відкриватимуть вогонь через загрозу життю заручників.

Підозрюваний – 45-річний уродженець Калузької області РФ. На момент скоєння злочину він командував батальйоном 1-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії РФ.

Йому заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Херсонщині мешканку Каланчака підозрюють в організації незаконних виборів президента РФ. Жінка очолила псевдовиборчу дільницю під час проведення Росією незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території області.