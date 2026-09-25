У Києві через атаку РФ пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя: є постраждалі
У Києві внаслідок російської атаки вдень 25 вересня пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя
Про це повідомила Вища рада правосуддя, передає RegioNews.
Попередньо, постраждали шестеро людей.
Через пошкодження установа призупинила роботу.
Наразі уточнюється інформація про наслідки російського удару та стан постраждалих.
Нагадаємо, близько 08:00 25 вересня ворожий безпілотник влучив у 16-поверховий будинок у Печерському районі Києва. Загинув 14-річний хлопчик, ще семеро мешканців будинку отримали поранення.
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