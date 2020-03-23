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23 марта 2020, 14:00 11

Капризы погоды: В Карпатах минус 13, снег и мороз

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23 марта 2020, 14:00 11
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Спасатели предупреждают об опасности и просят воздержаться от походов в горы
Фото:Черногорский горный поисково-спасательный пост
Спасатели предупреждают об опасности и просят воздержаться от походов в горы

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, пишет RegioNews.

По состоянию на 10:25 сегодняшнего дня, 23 марта 2020 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -13 ° С, ветер северо-западный, северо-восточной 25м / с, порывистый, ограниченная видимость, туман, снег.

Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я Станом на 10:25 23.03.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -13°С, вітер північний, північно-східній 25м/с, поривчастий, обмежена видимість, туман, сніг.

Опубліковано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Понеділок, 23 березня 2020 р.


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