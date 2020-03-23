Капризы погоды: В Карпатах минус 13, снег и мороз

Спасатели предупреждают об опасности и просят воздержаться от походов в горы

Фото:Черногорский горный поисково-спасательный пост

Спасатели предупреждают об опасности и просят воздержаться от походов в горы

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, пишет RegioNews. По состоянию на 10:25 сегодняшнего дня, 23 марта 2020 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -13 ° С, ветер северо-западный, северо-восточной 25м / с, порывистый, ограниченная видимость, туман, снег. Наполегливо рекомендуємо утриматися від виходу у високогір'я Станом на 10:25 23.03.2020 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -13°С, вітер північний, північно-східній 25м/с, поривчастий, обмежена видимість, туман, сніг. Опубліковано Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост Понеділок, 23 березня 2020 р.

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