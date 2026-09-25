Два НПЗ, оборонний завод і радіолокаційні станції: Зеленський розповів про нічні удари по РФ

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Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили вночі завдали ударів по низці об'єктів на території Росії

Про це він повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

За його словами, були уражені два нафтопереробні заводи – у Пермі та Новошахтинську. Також є влучання по оборонному підприємству "Завод Іскра" в Ульяновську.

Крім того, у Ростовській області, за словами Зеленського, українські військові уразили дві російські радіолокаційні станції.

"Відповідаємо Росії на її жорстокі удари проти життя", – заявив президент.

Зеленський подякував українським військовим за удари та назвав їх частиною системного обмеження можливостей Росії завдавати ударів по Україні.

Нагадаємо, протягом доби 23 вересня та в ніч на 24 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по важливих військових об'єктах російської армії. Зокрема, у тимчасово окупованому Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників.