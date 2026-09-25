11:45  25 вересня
У Житомирі легковик влетів у тролейбус та загорівся: є загиблі
08:26  25 вересня
Видавав позиції ЗСУ та готував удар по своїх: на Харківщині затримали агента ФСБ
01:35  25 вересня
Акторка Міла Сивацька розповіла, якими були пологи за кордоном
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2026, 14:09

Два НПЗ, оборонний завод і радіолокаційні станції: Зеленський розповів про нічні удари по РФ

25 вересня 2026, 14:09
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські сили вночі завдали ударів по низці об'єктів на території Росії

Про це він повідомив у соцмережах, передає RegioNews.

За його словами, були уражені два нафтопереробні заводи – у Пермі та Новошахтинську. Також є влучання по оборонному підприємству "Завод Іскра" в Ульяновську.

Крім того, у Ростовській області, за словами Зеленського, українські військові уразили дві російські радіолокаційні станції.

"Відповідаємо Росії на її жорстокі удари проти життя", – заявив президент.

Зеленський подякував українським військовим за удари та назвав їх частиною системного обмеження можливостей Росії завдавати ударів по Україні.

Нагадаємо, протягом доби 23 вересня та в ніч на 24 вересня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по важливих військових об'єктах російської армії. Зокрема, у тимчасово окупованому Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна Зеленський Володимир НПЗ Сили оборони
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
На Київщини чоловіка забили до смерті
25 вересня 2026, 13:55
Не мирний прорив: хто визначатиме умови завершення війни
25 вересня 2026, 13:52
У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ: уже 20 людей
25 вересня 2026, 13:33
"Росія буде тільки ескалувати": Зеленський закликав США та Європу посилити санкції
25 вересня 2026, 13:14
На Полтавщині легковик та автобус після зіткнення вилетіли з дороги: є постраждалі
25 вересня 2026, 12:57
Змусили їхати перед колоною: на Сумщині командир РФ прикрив 300 окупантів полоненими
25 вересня 2026, 12:42
У Києві через атаку РФ пошкоджено будівлю Вищої ради правосуддя: є постраждалі
25 вересня 2026, 12:26
Ворожі атаки на Одещину: загинули двоє людей, ще двоє травмовані
25 вересня 2026, 12:17
"Ефективні менеджери" у владі: чому Україна програє у повітрі
25 вересня 2026, 11:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Остап Дроздов
Всі блоги »