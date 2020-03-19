Житель Николаевщины пытался продать информацию о кораблестроении спецслужбам РФ

В Николаеве контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ на попытке незаконной передачи секретной информации в сфере кораблестроения

Фото: СБУ

В Николаеве контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ на попытке незаконной передачи секретной информации в сфере кораблестроения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что агент - житель Николаевской области, который за деньги пытался передать российским спецслужбам информацию с ограниченным доступом относительно технических разработок судостроительной отрасли нашего государства.

По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработок.

Сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ.

Правоохранители задержали агента на попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.