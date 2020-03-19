Житель Николаевщины пытался продать информацию о кораблестроении спецслужбам РФ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.
Сообщается, что агент - житель Николаевской области, который за деньги пытался передать российским спецслужбам информацию с ограниченным доступом относительно технических разработок судостроительной отрасли нашего государства.
По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработок.
Сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ.
Правоохранители задержали агента на попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.
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