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19 марта 2020, 18:02 5

Житель Николаевщины пытался продать информацию о кораблестроении спецслужбам РФ

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19 марта 2020, 18:02 5
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В Николаеве контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ на попытке незаконной передачи секретной информации в сфере кораблестроения
Фото: СБУ
В Николаеве контрразведка СБУ задержала агента спецслужб РФ на попытке незаконной передачи секретной информации в сфере кораблестроения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что агент - житель Николаевской области, который за деньги пытался передать российским спецслужбам информацию с ограниченным доступом относительно технических разработок судостроительной отрасли нашего государства.

По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработок.

Сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ.

Правоохранители задержали агента на попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.


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