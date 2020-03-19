Євробачення: у 2021 році Нацвідбору в Україні не буде
Наступного року додаткового національного відбору на пісений конкурс Євробачення не буде
Наступного року додаткового національного відбору на пісений конкурс Євробачення не буде
Як передає RegioNews, про це повідомив гурт Гурт Go_A, який цього року мав представляти Україну на конкурсі в Нідерландах з 12 по 16 травня.
"Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021 року", - йдеться у повідомленні.
За даними гурту, телеканали UA: Перший та СТБ у наступному році додатковий національний відбір не проводитимуть, про що зазначено на офіційній сторінці Євробачення в Україні.
Нагадаємо, 18 березня оргкомітет Євробачення скасував пісенний конкурс через пандемію коронавірусуCOVID - 19.
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