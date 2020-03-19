Євробачення: у 2021 році Нацвідбору в Україні не буде

Наступного року додаткового національного відбору на пісений конкурс Євробачення не буде

Фото: facebook/GoAbandoriginal

Наступного року додаткового національного відбору на пісений конкурс Євробачення не буде

Як передає RegioNews, про це повідомив гурт Гурт Go_A, який цього року мав представляти Україну на конкурсі в Нідерландах з 12 по 16 травня.

"Певне, ви вже бачили, що цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. Але ми раді вам повідомити, що все ж таки представлятимемо Україну наступного року на Євробаченні 2021 року", - йдеться у повідомленні.

За даними гурту, телеканали UA: Перший та СТБ у наступному році додатковий національний відбір не проводитимуть, про що зазначено на офіційній сторінці Євробачення в Україні.

Нагадаємо, 18 березня оргкомітет Євробачення скасував пісенний конкурс через пандемію коронавірусуCOVID - 19.