Євробачення-2020 скасували через коронавірус
Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення — 2020 не відбудеться через пандемію коронавірусу COVID — 19
Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення — 2020 не відбудеться через пандемію коронавірусу COVID — 19
Про це повідомляє організаційний комітет Євробачення у Twitter, пише RegioNews.
"З глибоким жалем змушені оголошувати про скасування проведення міжнародного пісенного конкурсу в Роттердамі в 2020 році. Протягом останніх кількох тижня ми наполегливо шукали альтернативні варіанти проведення конкурсу", — йдеться у заяві.
У заяві наголошується, що організатори вивчили кілька можливих альтернативних варіантів, які дозволили б провести конкурс, але через вірус виникла невизначеність і обмеження, які введені в багатьох країнах-учасницях, включно з самими Нідерландами. Ці обмеження й призвели до того, що Європейський мовний союз (EBU) відмовився від проведення заходу зовсім..
Конкурс планували провести в Роттердамі у травні.
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