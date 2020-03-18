Євробачення-2020 скасували через коронавірус

Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення — 2020 не відбудеться через пандемію коронавірусу COVID — 19

Фото: twitter.com

Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення — 2020 не відбудеться через пандемію коронавірусу COVID — 19

Про це повідомляє організаційний комітет Євробачення у Twitter, пише RegioNews.

"З глибоким жалем змушені оголошувати про скасування проведення міжнародного пісенного конкурсу в Роттердамі в 2020 році. Протягом останніх кількох тижня ми наполегливо шукали альтернативні варіанти проведення конкурсу", — йдеться у заяві.

У заяві наголошується, що організатори вивчили кілька можливих альтернативних варіантів, які дозволили б провести конкурс, але через вірус виникла невизначеність і обмеження, які введені в багатьох країнах-учасницях, включно з самими Нідерландами. Ці обмеження й призвели до того, що Європейський мовний союз (EBU) відмовився від проведення заходу зовсім..

Конкурс планували провести в Роттердамі у травні.