Евровидение: в 2021 году Нацотбора в Украине не будет

В следующем году дополнительного национального отбора на песенный конкурс Евровидения не будет

Фото: facebook/GoAbandoriginal

В следующем году дополнительного национального отбора на песенный конкурс Евровидения не будет

Как передает RegioNews, об этом сообщила группа Группа Go_A, которая в этом году должна была представлять Украину на конкурсе в Нидерландах с 12 по 16 мая.

"Видимо, вы уже видели, что в этом году Евровидение отменено по понятным причинам. Но мы рады вам сообщить, что все же будем представлять Украину в следующем году на Евровидении 2021", - говорится в сообщении.

По данным группы, телеканалы UA: Первый и СТБ в следующем году дополнительный национальный отбор проводить не будут, о чем указано на официальной странице Евровидения в Украине.

Напомним, 18 марта оргкомитет Евровидения отменил песенный конкурс из-за пандемии коронавируса COVID - 19.