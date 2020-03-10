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10 марта 2020, 08:14 6

Сутки на Донбассе: боевики применили запрещенные минометы, один воин ОС ранен

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10 марта 2020, 08:14 6
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9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня - противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия
9 марта вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня - противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на пресс-центр командования Операции объединенных сил.

В частности, четыре обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с населенными пунктами Широкино и Гнутово - с БПЛА враг сбросил ВОГ-17; дважды неподалеку Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов противник совершил в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

рядом с Ореховым - с миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин; вблизи Зайцево - с 82-мм миномета - 4 мины; неподалеку Водяного - с миномета калибра 82 мм - 4 мины, а также зафиксировано 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета; в районе населенных пунктов Новолуганское, Луганське и Майское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"9 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое поражения. С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 марта пророссийские боевики в зоне ООС атаковали военных медиков и сбросили на их служебное авто гранату. Того же дня, начиная с 11:00, пророссийские террористы начали обстреливать украинских военных и сбросили на них гранату.


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