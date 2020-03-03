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03 березня 2020, 10:32 23

Ніхто навіть не подзвонив: Мер Дніпра в розповів про ситуацію з "Южмашем"

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03 березня 2020, 10:32 23
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Навіть при загрозі екологічної катастрофи ніхто не переймається проблемою Державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод" імені О. М. Макарова" ( "Південмашу")
Фото: dnpr.com.ua
Навіть при загрозі екологічної катастрофи ніхто не переймається проблемою Державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод" імені О. М. Макарова" ( "Південмашу")

Як передає RegioNews, про це мер Дніпра Борис Філатов написав в своєму Telegram-каналі.

"Пам'ятайте я віщав про можливу екологічну катастрофу на "Південмаші"? Через те, що Кабмін відмовляється давати гроші на утилізацію гептилу - фантастично отруйного ракетного палива, - написав він. - І чим це все закінчилося, запитаєте ви? А нічим. Мені ніхто навіть не подзвонив. Не запитав чи потрібна допомога, або сказав, куди перераховувати гроші. Зрештою, просто вилаяв би і сказав: "Борисе Альбертовичу, ви навіщо брешете і паніку поширюєте?" ".

Раніше Філатов передрікав "новий Чорнобиль" в Дніпрі через ракетне паливо.


Южмаш Дніпро
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