ЕС и НАТО приветствуют начало процесса по делу MH17

В Брюсселе назвали судебный процесс, начинающийся 9 марта в Нидерландах, крупной вехой в установления истины. ЕС и НАТО призвали Россию сотрудничать по делу об уничтожении самолета MH17

Здание на территории аэропорта Амстердама, где будут проходить слушания

В Брюсселе назвали судебный процесс, начинающийся 9 марта в Нидерландах, крупной вехой в установления истины. ЕС и НАТО призвали Россию сотрудничать по делу об уничтожении самолета MH17

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на dw.com. Европейский Союз приветствовал начало судебного процесса по делу о гибели малайзийского пассажирского самолета MH17, сбитого над Донбассом в июле 2014 года, и призвал Россию сотрудничать в расследовании этой трагедии, в результате которой погибли все 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. "Начало процесса по делу MH17 - крупная веха в деле установления истины, воздаяния справедливости жертвам и их родственникам и наказания виновных", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель от имени всех 27 стран Евросоюза в субботу, 7 марта, в Брюсселе. Боррель призвал все страны, включая Россию, сотрудничать в расследовании трагедии. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с аналогичным заявлением. Он указал, что важно выяснить правду и обеспечить справедливость. В то же время Россия по-прежнему выражает сомнения по поводу результатов международного расследования гибели MH17. Процесс по делу MH17 начнется 9 марта. Дело будет слушать суд в Гааге в зале на территории амстердамского аэропорта Схипхол, специально подготовленном для процесса, поскольку большинство жертв гибели самолета - граждане Нидерландов. Обвинения выдвинуты против трех россиян и одного украинца. По данным следствия, самолет MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит российской ракетой "Бук". Обвиняемые по делу объявлены в международный розыск. Они отрицают свою вину. Поскольку Россия не выдает своих граждан, слушания будут проходить в отсутствие обвиняемых. Россия постоянно ставит под сомнение выводы международной следственной группы. Мировое сообщество критикует Москву, ссылаясь на то, что она, оказывая поддержку пророссийским сепаратистам на востоке Украины, фактически создала условия для уничтожения малайзийского самолета.

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