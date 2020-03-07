Новых случаев заболевания коронавирусом в Украине не обнаружено, - МОЗ

По состоянию на утро 7 марта 2020 в мире было зарегистрировано 102 тысячи 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тысячи 491 закончились смертью, в то же время 57 тысяч 389 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 21тысячи 373 случая в 88 странах, в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19

По состоянию на утро 7 марта 2020 в мире было зарегистрировано 102 тысячи 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тысячи 491 закончились смертью, в то же время 57 тысяч 389 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 21тысячи 373 случая в 88 странах, в Украине зарегистрирован один лабораторно подтвержденный случай COVID-19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт МОЗ. В вирусологической референс лаборатории ЦОС состоянию на 7 марта находится на исследовании 20 образцов материалов, в т. Ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Среди них исследования 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются. Всего с начала 2020 году до Центра поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получено 1 положительный результат. В течение дня 6 марта в Центр поступило 4 сообщения о подозрениях в COVID-19 в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях. На территории Европейского региона в 41 стране зарегистрировано 7 тысяч 277 случаев заболевания COVID-19 (Италия - 4 тысячи 636, Германия - 639, Франция - 613, Испания - 374, Швейцария - 180, Великобритания - 167, Нидерланды - 128, Норвегия - 113 Швеция - 101, Австрия - 47, Греция - 32, Исландия - 26, Сан-Марино - 24, Дания - 23, Израиль - 19, Финляндия - 19, Ирландия - 13, Португалия - 13, Чехия - 12, Хорватия - 11 Эстония - 10, Азербайджан - 9, Грузия - 9, Словения - 9, Бельгия - 8, Румыния - 7, Беларусь - 6, Польша - 5, Россия - 4, Венгрия - 4, Северная Македония - 3, Босния и Герцеговина - 2, Андорра, Армения, Латвия, Литва, Люксембург, Монако, Сербия, Словакия, Украина по одному случаю) и 215 летальных случаев. Поскольку вспышка COVID-19 продолжает развиваться, ВОЗ проводит его сравнение с гриппом. Оба вызывают респираторные заболевания, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия. Это имеет важное значение для принятия мер здравоохранения общественности для реагирования на каждый вирус.

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