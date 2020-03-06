Медики перевіряють на коронавірус дев'ять українців - МОЗ

Станом на п'ятницю, 6 березня Центр громадського здоров’я перевіряє 9 повідомлень про захворювання на коронавірус COVID-19, проводяться лабораторні дослідження

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Станом на п'ятницю, 6 березня Центр громадського здоров’я перевіряє 9 повідомлень про захворювання на коронавірус COVID-19, проводяться лабораторні дослідження

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

"На сьогодні до Центру громадського здоров’я надійшло 9 повідомлень про підозри на захворювання COVID-19, лабораторні дослідження у вірусологічній референс-лабораторії тривають", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ також зазначили, що по всій території України проходять навчання на випадок виявлення коронавірусу.

"Україна готова приймати та лікувати пацієнтів із COVID-19. В нас є інфекційні бокси, близько 12 тисяч ліжок в інфекційних стаціонарах, 2 тисячі лікарів-інфекціоністів та 5 тисяч інших медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях та інфекційних боксах", - повідомили у відомстві.