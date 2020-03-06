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06 березня 2020, 11:19 1

У Харкові дезінфікують вагони метро, але сумніваються щодо коронавіруса

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06 березня 2020, 11:19 1
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Всі поїзди КП "Харківський метрополітен", які виходять на лінію, проходять повну профілактичну дезінфекцію
Фото: Харківська міськрада
Всі поїзди КП "Харківський метрополітен", які виходять на лінію, проходять повну профілактичну дезінфекцію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської міськради.

Кожен поїзд за годину до виходу на лінію обробляють дезінфікуючим засобом. Це займає 20-30 хвилин.

"Засіб "Disecon Om" з такою ж метою застосовується в лікарнях, дитсадках. Він вбиває мікроби, бактерії, інфекції. Ми протираємо в вагонах всі поверхні - сидіння, поручні, двері і навіть рекламу. Перед цим в вагоні миють підлогу та витирають пил. Такі заходи вживаються круглий рік, але під час епідеміологічного сезону концентрацію дезінфікуючого засобу ми трохи збільшуємо. Чи спрацює все це проти коронавіруса, ми, звичайно ж, не знаємо, але сподіваємося на це", - розповіла майстер клінінгової компанії "СПО" Юлія Єременко.


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