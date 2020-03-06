У сім’ї з Дніпропетровської області підозра на коронавірус не підтверджується – ОДА
У чоловіка з Апостолового Дніпропетровської області, який нещодавно повернувся з Італії, та його сім’ї немає жодних ознак коронавірусу. Всі шестеро людей почуваються добре та знаходяться під наглядом сімейного лікаря
У чоловіка з Апостолового Дніпропетровської області, який нещодавно повернувся з Італії, та його сім’ї немає жодних ознак коронавірусу. Всі шестеро людей почуваються добре та знаходяться під наглядом сімейного лікаря
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облдержадміністрації.
"Коронавірус має певні симптоми. У жодного із членів родини їх не виявили", – зазначили в ОДА.
Спеціалізована бригада в захисних костюмах навідувалася до родини з Апостолового, голова якої після повернення з Італії скаржився на незначне підвищення температури тіла. Приїхавши на виклик, лікарі екстреної медичної допомоги перевірили температуру, провели пульсоксіметрію, зібрали ретельний епіданамнез, стан насичення організму киснем. Всі показники були в нормі. Хворий з Італії в тлі епідемії не знаходився. З хворими в контакті не був.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про підозру на коронавірус у сім’ї з Дніпропетровської області.
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