У сім’ї з Дніпропетровської області підозра на коронавірус не підтверджується – ОДА

У чоловіка з Апостолового Дніпропетровської області, який нещодавно повернувся з Італії, та його сім’ї немає жодних ознак коронавірусу. Всі шестеро людей почуваються добре та знаходяться під наглядом сімейного лікаря

Фото: pixabay.com

У чоловіка з Апостолового Дніпропетровської області, який нещодавно повернувся з Італії, та його сім’ї немає жодних ознак коронавірусу. Всі шестеро людей почуваються добре та знаходяться під наглядом сімейного лікаря

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облдержадміністрації. "Коронавірус має певні симптоми. У жодного із членів родини їх не виявили", – зазначили в ОДА. Спеціалізована бригада в захисних костюмах навідувалася до родини з Апостолового, голова якої після повернення з Італії скаржився на незначне підвищення температури тіла. Приїхавши на виклик, лікарі екстреної медичної допомоги перевірили температуру, провели пульсоксіметрію, зібрали ретельний епіданамнез, стан насичення організму киснем. Всі показники були в нормі. Хворий з Італії в тлі епідемії не знаходився. З хворими в контакті не був. Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про підозру на коронавірус у сім’ї з Дніпропетровської області.

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