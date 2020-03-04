СБУ затримала проросійських пропагандистів в Одесі та Запоріжжі

В Одесі та Запоріжжі СБУ виявила агітаторів, які закликали до захоплення державної влади та порушення територіальної цілісності країни

Фото: СБУ

В Одесі та Запоріжжі СБУ виявила агітаторів, які закликали до захоплення державної влади та порушення територіальної цілісності країни

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними слідства, зловмисники регулярно розміщували на персональних сторінках у заборонених російських соцмережах деструктивні матеріали. Агітатори, зокрема, закликали до повалення конституційного ладу, пропагували ідеї насильницької федералізації та виходу південних областей зі складу України, підтримували ідею створення фейкової Новоросії.

Контент вони отримували із пропагандистських інтернет-видань країни-агресора та сайтів бойовиків так званих "Л/ДНР".

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів проваджень правоохоронці виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із матеріалами, що підтверджують їх протиправну діяльність.

Наразі слідчі органів державної безпеки повідомили мешканці Одеси про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Дії жителя Запоріжжя кваліфіковані за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ. Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.