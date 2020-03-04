СБУ задержала пророссийских пропагандистов в Одессе и Запорожье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По данным следствия, злоумышленники регулярно размещали на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях деструктивные материалы. Агитаторы, в частности, призывали к свержению конституционного строя, пропагандировали идеи насильственной федерализации и выхода южных областей из состава Украины, поддерживали идею создания фейковой Новороссии.
Контент они получали из пропагандистских интернет-изданий страны-агрессора и сайтов боевиков так называемых "Л/ДНР".
Во время обысков по местам проживания фигурантов производств правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающими их противоправную деятельность.
в настоящее время следователи органов государственной безопасности сообщили жительнице Одессы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Действия жителя Запорожья квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.
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