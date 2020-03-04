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04 марта 2020, 12:38 18

СБУ задержала пророссийских пропагандистов в Одессе и Запорожье

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04 марта 2020, 12:38 18
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В Одессе и Запорожье СБУ обнаружила агитаторов, которые призывали к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности страны
Фото: СБУ
В Одессе и Запорожье СБУ обнаружила агитаторов, которые призывали к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности страны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленники регулярно размещали на персональных страницах в запрещенных российских соцсетях деструктивные материалы. Агитаторы, в частности, призывали к свержению конституционного строя, пропагандировали идеи насильственной федерализации и выхода южных областей из состава Украины, поддерживали идею создания фейковой Новороссии.

Контент они получали из пропагандистских интернет-изданий страны-агрессора и сайтов боевиков так называемых "Л/ДНР".

Во время обысков по местам проживания фигурантов производств правоохранители обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающими их противоправную деятельность.

в настоящее время следователи органов государственной безопасности сообщили жительнице Одессы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Действия жителя Запорожья квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УКУ. Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.


СБУ
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