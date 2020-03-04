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04 березня 2020, 10:25 6

В Одесі затримали серійного грабіжника поштових відділень

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04 березня 2020, 10:25 6
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Столичні оперативники затримали в Одесі підозрюваного у серії розбійних нападів на відділення пошти
Столичні оперативники затримали в Одесі підозрюваного у серії розбійних нападів на відділення пошти

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Молодик, погрожуючи зброєю працівникам установи, забирав з каси гроші та втікав. Останнього разу "здобиччю" правопорушника стали 20 тисяч гривень, які він викрав за аналогічним сценарієм у Києві.

Поліція встановила та затримала 22-річного раніше судимого мешканця Харківщини, якому оголосили про підозру у скоєнні злочинів.

"Працівники кримінальної поліції Києва затримали серійного розбійника, котрий скоїв напади на відділення поштового зв'язку. Правопорушнику - 22 роки, з яких чотири він вже перебував у місцях позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів. Зловмисник звільнився лише кілька місяців тому і вже здійснив два розбійних напади у місті Києві. Його було затримано в Одесі та вилучено зброю, з якої він вчиняв злочини на території столиці", - розповів начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

За словами начальника київської поліції, є інформація, що він причетний до подібних злочинів у Харкові, Дніпрі, Одесі та Миколаєві.

Встановлено, що речі для скоєння злочину фігурант зберігав у камері схову на залізничному вокзалі в Одесі. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили звідти пістолет, маски, а також одяг, у якому він вчиняв напади. Усі речі направили на проведення експертного дослідження.

"Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України, це – розбій. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі узгодили з процесуальними керівниками клопотання про обрання нападнику запобіжного заходу", - повідомили у поліції.


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