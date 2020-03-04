В Одессе задержали серийного грабителя почтовых отделений
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
Молодой человек, угрожая оружием работникам учреждения, забирал из кассы деньги и убегал. Последний раз "добычей" преступника стали 20 тысяч гривен, которые он похитил по аналогичному сценарию в Киеве.
Полиция установила и задержала 22-летнего ранее судимого жителя Харьковщины, которому объявили о подозрении в совершении преступлений.
"Работники криминальной полиции Киева задержали серийного разбойника, который совершил нападения на отделение почтовой связи. Правонарушителю - 22 года, из которых четыре он уже находился в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Злоумышленник освободился лишь несколько месяцев назад и уже совершил два разбойных нападения в городе Киеве. Он был задержан в Одессе и изъяли оружие, из которого он совершал преступления на территории столицы", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.
По словам начальника киевской полиции, есть информация, что он причастен к подобным преступлениям в Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве.
Установлено, что вещи для совершения преступления фигурант хранил в камере хранения на железнодорожном вокзале в Одессе. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли оттуда пистолет, маски, а также одежду, в которой он совершал нападения. Все вещи направили на проведение экспертного исследования.
"Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины, это – разбой. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следователи согласовали с процессуальными руководителями ходатайство об избрании нападающему меры пресечения", - сообщили в полиции.
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