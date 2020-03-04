08:53  04 марта
В Минздраве не исключают распространение коронавируса по Украине
10:44  04 марта
Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
09:18  04 марта
Новосад не хочет работать без Гончарука и уходит в отставку - СМИ
UA | RU
UA | RU
04 марта 2020, 10:25 4

В Одессе задержали серийного грабителя почтовых отделений

Читайте також
українською мовою
04 марта 2020, 10:25 4
Читайте також українською мовою
Столичные оперативники задержали в Одессе подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты
Столичные оперативники задержали в Одессе подозреваемого в серии разбойных нападений на отделения почты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Молодой человек, угрожая оружием работникам учреждения, забирал из кассы деньги и убегал. Последний раз "добычей" преступника стали 20 тысяч гривен, которые он похитил по аналогичному сценарию в Киеве.

Полиция установила и задержала 22-летнего ранее судимого жителя Харьковщины, которому объявили о подозрении в совершении преступлений.

"Работники криминальной полиции Киева задержали серийного разбойника, который совершил нападения на отделение почтовой связи. Правонарушителю - 22 года, из которых четыре он уже находился в местах лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Злоумышленник освободился лишь несколько месяцев назад и уже совершил два разбойных нападения в городе Киеве. Он был задержан в Одессе и изъяли оружие, из которого он совершал преступления на территории столицы", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

По словам начальника киевской полиции, есть информация, что он причастен к подобным преступлениям в Харькове, Днепре, Одессе и Николаеве.

Установлено, что вещи для совершения преступления фигурант хранил в камере хранения на железнодорожном вокзале в Одессе. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли оттуда пистолет, маски, а также одежду, в которой он совершал нападения. Все вещи направили на проведение экспертного исследования.

"Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 187 Уголовного кодекса Украины, это – разбой. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следователи согласовали с процессуальными руководителями ходатайство об избрании нападающему меры пресечения", - сообщили в полиции.


полиция воровство
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Великий комбинатор. Зачем Зеленский уступил округ в Харькове "администратору" Порошенко
03 марта 2020, 19:20
Перезагрузка Кабмина. Какой премьер сделает местные выборы для Зеленского
03 марта 2020, 18:50
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »