Обстріли на Донбасі: бойовики активно били під Маріуполем

Станом на 3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню

Фото: flickr/ministryofdefenceua

Станом на 3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню

Як повідомили RegioNews у пресцентрі Операції об'єднаних сил, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, 5 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: чотири рази неподалік Широкиного (з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї), поруч з Лебединським (з міномету калібру 82 мм – 8 мін, а також противник здійснив обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли наших позицій, а саме: неподалік Зайцевого (з підствольного гранатомету), поблизу Луганського (з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї).

"Вчора, 3 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п’ятеро наших захисників отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.