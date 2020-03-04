Обстрелы на Донбассе: боевики активно били под Мариуполем

По состоянию на 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Фото: flickr/ministryofdefenceua

По состоянию на 3 марта вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Как сообщили RegioNews в пресс-центре Операции объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, 5 обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: четыре раза неподалеку Широкино (из минометов калибра 82 мм враг выпустил 25 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия), рядом с Лебединским (с миномета калибра 82 мм - 8 мин, а также противник совершил обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела наших позиций, а именно: неподалеку Зайцевого (из подствольного гранатомета), вблизи Луганского (из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

"Вчера, 3 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще пять наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

С началом нынешних суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.